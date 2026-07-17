МЧС объявило ракетную опасность в Ульяновской области. Эта информация размещена в канале ведомства на платформе "Макс", где официально подтвержден введенный режим, предупреждающий жителей региона о существующей угрозе.
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