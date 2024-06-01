Симферополь отмечает свое 240-летие

Сегодня столице Крыма исполняется 240 лет. Свои поздравления опубликовал Глава РК Сергей Аксёнов. Фото: Михаил ГладчукОн подчеркнул, что за это время Симферополь пережил немало событий, как радостных, так и трагических.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии