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Крымское информационное агентство

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Симферополь отмечает свое 240-летие

Симферополь отмечает свое 240-летие

Сегодня столице Крыма исполняется 240 лет. Свои поздравления опубликовал Глава РК Сергей Аксёнов. Фото: Михаил ГладчукОн подчеркнул, что за это время Симферополь пережил немало событий, как радостных, так и трагических.

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