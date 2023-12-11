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Собянин: Москва внедрила новый стандарт помощи людям с ментальными особенностями

Собянин: Москва внедрила новый стандарт помощи людям с ментальными особенностями

Людей с ментальными особенностями готовят к жизни в обществе Система помощи людям с ментальными особенностями в Москве работает по новому стандарту, при котором основное внимание уделяется индивидуальным особенностям и потребностям каждого в процессе социализации и интеграции в общество.

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