Итоги 24.07.26: удар по выставке дронов, у Трампа включился "режим мести"

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Сергей Лавров заявил, что Россия выполнила договоренности после встречи на Аляске, а США не смогли добиться от Владимира Зеленского необходимых шагов для урегулирования конфликта.
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