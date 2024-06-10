Карпов: «Краснодар» находится на продвинутой стадии переговоров с Гарре

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре может продолжить карьеру в «Краснодаре». По информации инсайдера Ивана Карпова в Telegram-канале, «быки» находятся на продвинутой стадии переговоров с игроком.
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