НХЛ. «Вашингтон» против «Аризоны», «Миннесота» сыграет с «Сиэтлом», «Эдмонтон» – с «Колорадо»

«Коламбус» примет «Оттаву» в очередной игровой день чемпионата НХЛ. «Миннесота» сыграет с «Сиэтлом», «Эдмонтон» – с «Колорадо», «Вашингтон» будет противостоять «Аризоне».
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