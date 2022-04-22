НХЛ. «Вашингтон» против «Аризоны», «Миннесота» сыграет с «Сиэтлом», «Эдмонтон» – с «Колорадо»

«Коламбус» примет «Оттаву» в очередной игровой день чемпионата НХЛ. «Миннесота» сыграет с «Сиэтлом», «Эдмонтон» – с «Колорадо», «Вашингтон» будет противостоять «Аризоне».

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