Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Главное назначение «русских» предателей — это не штурм границ со смертельным исходом и даже не запись постановочных видео о прорыве на территорию России. Их главное предназначение — это шантаж ими релокантов

Главное назначение «русских» предателей — это не штурм границ со смертельным исходом и даже не запись постановочных видео о прорыве на территорию России. Их главное предназначение — это шантаж ими релокантов

Оперная певица и иноагент Мария Максакова сообщила, что у всех несогласных россиян наконец появился настоящий выбор — не сидеть и жаловаться, а вступать в добровольческие террористические организации вроде тех, что называют себя РДК или «Легион «Свобода России» (запрещены в РФ).

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