Главное назначение «русских» предателей — это не штурм границ со смертельным исходом и даже не запись постановочных видео о прорыве на территорию России. Их главное предназначение — это шантаж ими релокантов

Оперная певица и иноагент Мария Максакова сообщила, что у всех несогласных россиян наконец появился настоящий выбор — не сидеть и жаловаться, а вступать в добровольческие террористические организации вроде тех, что называют себя РДК или «Легион «Свобода России» (запрещены в РФ).