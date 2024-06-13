Задержаны еще двое участников нападения на военнослужащих на Северном Кавказе в 1999 году

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу расследуется уголовное дело по факту боевого столкновения 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики между выполнявшими боевую задачу военнослужащими Министерства обороны Российской Федерации и участниками незаконных вооруженных формирований, входившими в отряды Басаева и Хаттаба.