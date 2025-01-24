Хирург рассказала о противопоказаниях к приему коллагена и его особенностях

Добавки с коллагеном не помогут разгладить морщины мгновенно, но при правильном и регулярном приеме могут стать частью пути к ухоженной коже, здоровым суставам и крепким ногтям, рассказала «Известиям» 24 января пластический хирург клиники «Семейная» направления Beauty Оксана Решетняк.