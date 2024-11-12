WSJ: помощником Трампа по нацбезопасности может стать конгрессмен Уолтц

Global Look Press / ZUMAPRESS.com / SMG Избранный президент США Дональд Трамп предложил члену Палаты представителей Конгресса США, республиканцу Майку Уолтцу пост своего помощника по национальной безопасности.
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