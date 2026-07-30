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«Видимо, не самый подходящий фильм». Шахматист Омариев рассказал, как просмотр «Американского пирога» помешал ему на турнире

Шахматный комментатор и блогер, мастер ФИДЕ Максим Омариев  поделился воспоминанием о том, как просмотр фильма «Американский пирог» помешал ему на молодежном чемпионате России.

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