Руне о том, что поможет стать №1: «Сохранять хладнокровие в важные моменты, быть смелым»

11-я ракетка мира Хольгер Руне ответил, что должен делать, чтобы возглавить рейтинг. «Безусловно, нужно дальше прибавлять.

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