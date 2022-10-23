Результаты первого этапа Гран-при России по фигурному катанию на 23 октября

С 18 по 23 октября пройдет первый этап Гран-при России – «Золотой конек Москвы». Результаты второго дня взрослых соревнований 23 октября 13:00 — танцы на льду, произвольный танец 14:45 — пары, произвольная программа 16:45 — женщины, произвольная программа 18:15 — мужчины, произвольная программа.
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