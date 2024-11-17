Деликатес на вашем праздничном столе: как готовить перепелку

Мясо перепелки отличается нежным вкусом. Блюда из него часто готовят в ресторанах высокой кухни. Перепелку можно запекать, жарить, фаршировать или даже готовить на гриле — универсальность и особый вкус делают птицу популярным выбором у гурманов и профессиональных шеф-поваров.