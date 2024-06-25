()В Нижегородской области двое местных жителей задержаны по подозрению в причинении смерти знакомойСледователем Шахунского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области в отношении 28 и 31-летних мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
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