Свет ускоряется в спираль: Почему он так похож на галактики и ракушки?

Представьте себе водоворот в реке или величественное вращение далёкой галактики. Вихри — они повсюду, правда? Но вот сюрприз: свет, который мы привыкли считать чем-то прямым и предсказуемым, тоже умеет закручиваться в самые настоящие вихри.