Димитров выиграл первый турнир с 2017 года

Григор Димитров победил Хольгера Руне и выиграл турнир в Брисбене. В Брисбене завершился финальный матч хардового турнира категории ATP-250 в мужском одиночном разряде, в котором Григор Димитров встречался с Хольгером Руне.
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