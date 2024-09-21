Россияне будут шокированы, когда услышат о запрете в поездах: пассажирам теперь нельзя этого делать в вагонах РЖД Ольга БезродняяПассажирам поездов ввели новые правила поведения в вагонах, о которых многие узнают лишь после того, как занимают полку.