Россияне будут шокированы, когда услышат о запрете в поездах: пассажирам теперь нельзя этого делать в вагонах РЖД Ольга БезродняяПассажирам поездов ввели новые правила поведения в вагонах, о которых многие узнают лишь после того, как занимают полку.
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