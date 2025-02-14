Китайские хакеры «Соляного тайфуна» продолжают взламывать телекоммуникационные компании, несмотря на санкции США

Исследователи безопасности утверждают, что связанная с китайским правительством хакерская группа Salt Typhoon продолжает взламывать телекоммуникационные компании, несмотря на недавние санкции, введенные правительством США против этой группы.
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