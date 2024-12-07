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62ИНФО | Новости Рязани

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Из парка им. Белякова в Рязани вывезли аварийные деревья

Из парка им. Белякова в Рязани вывезли аварийные деревья

Общий объем древесных отходов превысил 20 кубометров. Специалисты МКУ «Управление по делам территории», префектуры Московского района, а также Авиационного ремонтного завода №360 также убрали дикорастущую поросль.

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