WCYB News 5: более 50 человек спаслись от наводнения на крыше больницы в США

Полсотни врачей и пациентов спаслись от наводнения на крыше больницы в американском штате Теннеси. Из-за последствий урагана «Хелен» потоки воды окружили здание со всех сторон, сообщил телеканал WCYB News 5.
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