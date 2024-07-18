Мэр Москвы рассказал о лауреатах грантов в области культуры и искусства

Сергей Собянин рассказал о победителях грантов мэра Москвы в области культуры и искусства. По словам мэра, в детских школах искусств и других творческих учебных заведениях столицы обучается около 100 000 детей.
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