Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы и укрепил союз между странами

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил российское посольство, чтобы поздравить русских с Днем Победы и подтвердить намерение развивать стратегическое сотрудничество с Россией, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
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