В Краснодаре осудили желавшего воевать на стороне ВСУ на шесть лет

В Краснодаре суд признал мужчину, собиравшегося принимать участие в боевых действиях на стороне украинской армии, виновным в приготовлении к госизмене и приговорил его к шести годам колонии строгого режима.
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