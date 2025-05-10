Кто из "звёзд" отечественного шоу-бизнеса отказался бесплатно выступить на праздновании Дня Победы, и сколько знаменитости могут заработать на поздравлениях соотечественников с великим праздником? Подобное сравнение может показаться неоднозначным и даже кощунственным, но такова уж реальность: наибольшую активность "звёзды" шоу-бизнеса развивают дважды в году - под Новый год и в День Победы.
Кто из "звёзд" отказался бесплатно выступить на праздновании Дня Победы
Комментарии
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Светлана Петрова
Спасибо тем, кто проявил патриотизм и спел для страны на 9 мая! Остальные пусть считают свои доходы, заработанные на кренделях на сцене, конечно, тяжело заработать, когда никому не нужен, аш жалко для народа выйти и спеть от души, там не душа, а счетчик
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6 час.
Владимир Серегин
шушера - она и есть шушера.
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5 час.
Sverlana Dobrodeenkova
Эвреи и бесплатно петь, люди, о чем Вы?
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1 час.
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