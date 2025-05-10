♀♂ Гостиная дл...
Новые темы сайтаэто ВКУСНОреальная историяпсихологияНевыдуманные исто...о женщинахсемьяГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

♀♂ Гостиная для друзей

36 782 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sverlana Dobrodeenkova
    Эвреи и бесплатно петь, люди, о чем Вы?Кто из "звёзд" от...
  • Ramin Zeunalabdinov
    Думала он умнее нарцисс и поляков.Почему мне не жал...
  • Tania Еременко
    Этот Чумаков - пренеприятный тип альфа-самца, тщеславного, любящего только себяю А Ковальчук, очевидно, подходит ему...Почему мне не жал...

Кто из "звёзд" отказался бесплатно выступить на праздновании Дня Победы

Кто из "звёзд" отказался бесплатно выступить на праздновании Дня Победы

Кто из "звёзд" отечественного шоу-бизнеса отказался бесплатно выступить на праздновании Дня Победы, и сколько знаменитости могут заработать на поздравлениях соотечественников с великим праздником? Подобное сравнение может показаться неоднозначным и даже кощунственным, но такова уж реальность: наибольшую активность "звёзды" шоу-бизнеса развивают дважды в году - под Новый год и в День Победы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Петрова
Спасибо тем, кто проявил патриотизм и спел для страны на 9 мая! Остальные пусть считают свои доходы, заработанные на кренделях на сцене, конечно, тяжело заработать, когда никому не нужен, аш жалко для народа выйти и спеть от души, там не душа, а счетчик
Ответить
6 час.
Владимир Серегин
шушера - она и есть шушера.
Ответить
5 час.
Sverlana Dobrodeenkova
Эвреи и бесплатно петь, люди, о чем Вы?
Ответить
1 час.
наверх