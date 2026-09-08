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«Яблоко» подсчитывает потери кандидатов на выборах

«Яблоко» подсчитывает потери кандидатов на выборах

Партия «Яблоко» анализирует результаты избирательной кампании. По данным «Ведомостей», в настоящий момент в партии подсчитывают кандидатские потери — число кандидатов, которые не смогли добиться победы или пройти в выборные органы.

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