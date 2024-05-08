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Калужские новости

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Калужского чиновника оштрафовали за долгий ответ на заявление

Калужского чиновника оштрафовали за долгий ответ на заявление

В Дзержинском районе глава поселковой управы привлечен к административной ответственности за нарушение сроков рассмотрения заявления гражданина о предоставлении земельного участкаВ Дзержинском районе глава поселковой управы привлечен к административной ответственности за нарушение сроков рассмотрения заявления гражданина о предоставлении земельного участка.

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