Калужского чиновника оштрафовали за долгий ответ на заявление

В Дзержинском районе глава поселковой управы привлечен к административной ответственности за нарушение сроков рассмотрения заявления гражданина о предоставлении земельного участкаВ Дзержинском районе глава поселковой управы привлечен к административной ответственности за нарушение сроков рассмотрения заявления гражданина о предоставлении земельного участка.