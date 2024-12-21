Подозреваемый в наезде на толпу в Магдебурге оказался беженцем

Süddeutsche Zeitung: подозреваемый в наезде на толпу в Магдебурге был беженцем Подозреваемый в наезде на толпу посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге оказался беженцем, об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
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