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МОСИНФОРМ

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Церемония открытия кинофестиваля «Шередарь» состоится 16 сентября

Церемония открытия кинофестиваля «Шередарь» состоится 16 сентября

Торжественная церемония открытия кинофестиваля «Шередарь» состоится 16 сентября 2026 года в 15:00 в Москве, в центре социальной интеграции Дианы Гурцкая по адресу Большая Почтовая улица, дом 35, строение 1.

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