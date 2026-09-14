Торжественная церемония открытия кинофестиваля «Шередарь» состоится 16 сентября 2026 года в 15:00 в Москве, в центре социальной интеграции Дианы Гурцкая по адресу Большая Почтовая улица, дом 35, строение 1.
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