Герасимов проверил ход выполнения боевых задач в Курской области

Начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны Российской Федерации Валерий Герасимов проинспектировал ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Курск» по ликвидации противника, который вторгся на территорию Курской области.
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