Widowed Margarita Simonyan told about her son's serious illness

RT editor—in-chief Margarita Simonyan has been coping for the last year not only with breast cancer, but also with the death of her beloved husband, director Tigran Keosayan.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым