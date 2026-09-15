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The Eurasia Daily news agency

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Widowed Margarita Simonyan told about her son's serious illness

Widowed Margarita Simonyan told about her son's serious illness

RT editor—in-chief Margarita Simonyan has been coping for the last year not only with breast cancer, but also with the death of her beloved husband, director Tigran Keosayan.

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