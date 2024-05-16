Генпрокуратура РФ наказала СМИ, работавшее по указке спецслужб Латвии

Генпрокуратура заблокировала издание SOTA media (признана нежелательной организацией). В ведомстве подчеркнули, что все материалы, публикуемые этим СМИ, направлены на дестабилизацию политической обстановки в России и искажение действительности.
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