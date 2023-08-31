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Гран-при среди юниоров. Чжи А Син, Мураками, Шибаяма, Квон Мин Соль выйдут на лед с произвольными программами

Гран-при среди юниоров 2-й этап Линц, Австрия  Девушки Произвольная программа Начало – 18:00 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал ISU Junior Grand Prix.

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