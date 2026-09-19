Матвиенко предостерегла от доверия "популистам-обещалкам" на выборах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Важно на выборах в Госдуму поддерживать кандидатов, которые настроены на развитие России и на повышение уровня жизни граждан, а не "популистов-обещалок", которые перед выборами раздают обещания, но впоследствии не выполняют их.