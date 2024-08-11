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Чего добивается Киев: Эксперты просчитали возможные ходы ВСУ в Курской области

Чего добивается Киев: Эксперты просчитали возможные ходы ВСУ в Курской области

В Курской области продолжаются бои с ВСУ, враг постоянно вводит новые резервы, пытаясь сохранить инициативу на поле боя.

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