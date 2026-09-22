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Как сейчас живет семья, в которой четверо детей погибли от дихлофоса два года назад

Как сейчас живет семья, в которой четверо детей погибли от дихлофоса два года назад

В сентябре 2024 года в семье Виноградовых из Красной Сопки один за другим умерли четверо детей. Следствие связало трагедию с отравлением дихлофосом, а суд признал виновным отца.

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