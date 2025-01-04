Юрист Хаминский предупредил о мошенничестве с якобы вызовом в коллегию присяжных

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Мошенники через сообщения в электронной почте и мессенджерах рассылают приглашения якобы для участия в коллегии присяжных, рассказал РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.