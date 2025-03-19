Скандальные изменения: россиян ошарашили жесткими правилами доступа на дачи и огороды! Ирэн ОрлонскаяС 2024 года вступают в силу новые изменения в правилах использования дач и загородных участков, которые уже вызвали шок у россиян.
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