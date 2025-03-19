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  • Vasiliy Belokurov
    и ни слова о применении как оружие............В США завершился ...
  • Александр Данилов
    Бредовая статья. Это моё дело, сколько и где мне находиться. Статья фэйкСкандальные измен...
  • Владимир м
    Тогда из деревень у кого печь в избе а сортир с колодцем во дворе, кша на мороз. Бред.Скандальные измен...

Скандальные изменения: россиян ошарашили жесткими правилами доступа на дачи и огороды!

Скандальные изменения: россиян ошарашили жесткими правилами доступа на дачи и огороды!

Скандальные изменения: россиян ошарашили жесткими правилами доступа на дачи и огороды! Ирэн ОрлонскаяС 2024 года вступают в силу новые изменения в правилах использования дач и загородных участков, которые уже вызвали шок у россиян.

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Комментарии
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Владимир м
Тогда из деревень у кого печь в избе а сортир с колодцем во дворе, кша на мороз. Бред.
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20 час.
АД
Александр Данилов
Бредовая статья. Это моё дело, сколько и где мне находиться. Статья фэйк
Ответить
16 час.
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