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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Выходцы из Rockstar, успевшие поработать над Red Dead Redemption 2, представили атмосферн...

Выходцы из Rockstar, успевшие поработать над Red Dead Redemption 2, представили атмосферн...

Выходцы из Rockstar, успевшие поработать над Red Dead Redemption 2, представили атмосферный хоррор Ritual TidesНа презентации Future Games Show Summer Showcase состоялся анонс Ritual Tides – атмосферного хоррора от студии Vertpaint, основанной выходцами из Rockstar и Cloud Imperium, ранее работавшими над такими хитами, как GTA 5, Red Dead Redemption… источник#Future_Games.

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