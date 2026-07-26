Оптимист Ищенко рассказывает, что до перелома в войне ещё лет 20-25.В 1989 году, с 25 мая по 9 июня, проходил съезд народных депутатов СССР.
До коренного перелома ещё лет 20-25...
Комментарии
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Атом Мартин
Еще недавно совершенно были некие размышления о глобальном переделе мира и зонах влияния , че то затихла как то эта тема , теперь оптимист осторожно вещает про 20- 25 лет битвы , интересно а что пессимист сказал бы
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1 м.
А
Александр
Скинуты все покровы. Запад закусил удила. Вперед! Посмотрим кто кого?
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1 м.
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