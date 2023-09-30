Движение будет ограничено на участке улицы с 1 октября до 25 декабря.С 1 октября и до конца года движение на Большой Лубянке в Москве ограничат, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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