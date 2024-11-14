В тени пирамиды Хеопса российские археологи нашли ранее неизвестную гробницу

Археологам из Института востоковедения РАН удалось сделать ценное открытие возле пирамиды Хеопса. В восточной части некрополя Гизы они обнаружили ранее неизвестную скальную гробницу, возраст которой превышает 4 тысячи лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии