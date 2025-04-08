Pravda.Ru: творог и киноа являются лучшими растительными источниками белка

Творог является одним из лучших растительных источников белка, в одной чашке обезжиренного продукта содержится 24 грамма белка, более 22% суточной нормы кальция и 46% фосфора, которые необходимы для здоровья мышц и костей.
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