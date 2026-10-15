С начала 2026 года Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю направило на пособия по уходу за ребёнком до полутора лет более 8,2 млрд рублей, а выплату получают 42 тыс.
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