Постановление о распределении бесплатного эфирного времени и печатной площади

О распределении между избирательными объединениями, зарегистрированными кандидатами бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания и в региональных государственных периодических печатных изданиях на выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области восьмого созыва В соответствии с частью 10 статьи 57 и частью 5 статьи 58 Закона Нижегородской области от 25 ноября 2005 года № 187‑З «О выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области», постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 30 июня 2026 года № 142/1938 – 7 «О перечне региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий на выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области восьмого созыва» избирательная комиссия Нижегородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: Применительно к выборам депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области восьмого созыва территориальным избирательным комиссиям, исполняющим полномочия окружных избирательных комиссий, за исключением территориальных избирательных комиссий, исполняющих полномочия окружных избирательных комиссий №№ 1 – 9 на территории городского округа город Нижний Новгород, поручить организацию проведения жеребьевок по распределению бесплатного эфирного времени на каналах областных государственных организаций телерадиовещания, распространяющих информацию на части территории Нижегородской области и бесплатной печатной площади в областных государственных периодических изданиях, распространяемых на части территории Нижегородской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению на территориях соответствующих округов.