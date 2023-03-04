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Эксперты объяснили, зачем кошки просятся в ванную комнату

Эксперты объяснили, зачем кошки просятся в ванную комнату

Многие владельцы кошек сталкивались с тем, что животные стремятся составить им компанию во время приема ванны — требуют впустить их в ванную комнату, а потом устраиваются в раковине или на другом удобном месте и пристально наблюдают за хозяином.

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