Бьорндален о решении сборной Китая пропустить мартовские этапы Кубка мира: «Это настолько недальновидно, что хоть плачь. Мы ужасно разочарованы»

Восьмикратный олимпийский чемпион, главный тренер сборной Китая по биатлону Уле Эйнар Бьорндален отреагировал на решение китайской команды не участвовать в мартовских этапах Кубка мира.

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