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Кандидат в президенты США Рамасвами: Трамп был величайшим президентом в XXI веке

Кандидат в президенты США Рамасвами: Трамп был величайшим президентом в XXI веке

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Вивек Рамасвами выступил с заявлением о том, что бывший глава государства Дональд Трамп представляет собой величайшего президента XXI века.

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