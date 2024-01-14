Кандидат в президенты США Рамасвами: Трамп был величайшим президентом в XXI веке

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Вивек Рамасвами выступил с заявлением о том, что бывший глава государства Дональд Трамп представляет собой величайшего президента XXI века.
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