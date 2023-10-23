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Прибытие гуманитарной помощи в сектор Газа привело к снижению цен на нефть

Прибытие гуманитарной помощи в сектор Газа привело к снижению цен на нефть

Прибытие гуманитарной помощи в сектор Газа привело к снижению цен на нефть Наталья МарковаНефтяные цены упали более чем на 1 доллар 23 октября по мере активизации дипломатических усилий в выходные для урегулирования конфликта между Израилем и палестинской исламистской группой ХАМАС, несмотря на продолжающиеся бомбардировки в секторе Газа.

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