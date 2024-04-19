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Закон, порядок, государство

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Главный бухгалтер одной из школ в Карачаево-Черкесии уличена полицейскими в служебном подлоге

Сотрудниками УЭБиПК МВД по Карачаево-Черкесской Республике в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт служебного подлога, совершённого главным бухгалтером одной из школ Хабезского района.

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